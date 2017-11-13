” القناعه “

الرضا هو النعيم، كما يقولون، ولكن القول أسهل من القيام به ! بين الحين والآخر نسمع الدروس التي تعلم فن القناعة، وقد تعتقد أن الحصول

على القناعة أمر صعب ولكن في الحقيقة هو ليس بمستحيل ويمكن القيام به يقولون أنه لا يلزم البحث عن القناعة في العالم الخارجي، بل انها تكمن في داخلك أنت فقط تعرف معنا على 10 طرق قد تساعدك أن تصبح أكثر قناعة في الحياة

1_توقف عن المقارنة

عندما تدخل نفسك في مقارنة عليك ان تفكر أنك شخص فريد من نوعه وعلى عكس أي شخص آخر في العالم، إذا كنت تقارن نفسك مع أي شخص آخر، عليك أن تفعل اي شيئ غير أن تعكر صفو نفسك.

اليوم الذي ستتوقف فيه عن المقارنة، ستكون فى طريقك الى الاطمئنان والراحة .

2-الاعتقاد ان لديك عقلية وفيرة

فإن وجود هذا الاعتقاد يساعدك على أن تكون أكثر قناعة في الحياة. إذا كنت تعتقد أن فقدان الخاص بك هو مكسب لشخص آخر، أو العكس بالعكس، فلن تكون قادرا على العثور على السلام في عقلك. وعقلك سوف يكون مليئا بالقلق والإجهاد.

3_استخدامك لروح الفكاهة

تأتي القناعة عند بدء أخذ الأمور برفق وبطريقة إيجابية كل شخص لديه حس النكتة ولكن بدرجات مختلفة، كل ما عليك القيام به هو تحسين شعورك

بروح الدعابة، وهذا من شأنه أن يجعلك تشعر أنك أكثر قناعة.

4_حب نفسك

لا يمكنك أن تحب أي شخص آخر اذا لم تحب نفسك، ان محبة نفسك تتطور وتجعلك تشعر بالرضى والارتياح في حياتك كن واضحا حول نفسك تعرف قيمك وتلتزم بها.

5_تبسيط حياتك

عليك أن تبسط حياتك لكي تشعر بالرضا والقناعة, عليك أن تعيش في الحاضر وتنسى القلق من المستقبل أو التفكير في الماضي.

6_فشل اقامة علاقات صداقة

عليك أن تفهم أنك قد لا تكون قادرا على تحقيق النجاح في أول الطريق الفشل هو الطريق إلى النجاح وكلما أدركت ذلك ستكون الأفضل، الفشل سيتيح لك

تحسين أخطائك وتفاديها في المستقبل، لا تكون مترددا إذا فشلت مرة واحدة؛ عليك اقامة علاقات صداقة بدلا من ذلك، وبذلك لن تشعر بالاحباط والحزن في اي وقت مضى.

7_تخصيص وقت لنفسك

أنت الشخص الوحيد الذي يمكنك أن تساعد نفسك كل شخص من الاخرون يهتم بنفسه / نفسها، خذ وقتك لفهم الأشياء؛ واعطي لنفسك متسع من الوقت للقيام بالمهام الخاصة بك، افعل الأشياء التي تميل إلى تجعلك سعيدا؛ ستجد بالتأكيد القناعة.

8_صنع الحياة من الأشياء الصغيرة

نحن نسعى للحصول على كل الأمور الدنيوية وننسى الأشياء التي هي أغلى في قيمتها ومع ذلك حرة تماما ويمكن الحصول عليها بدون مقابل مثل العلاقات

الاجتماعية والسعادة والرضا , وما الى ذلك مما يجعل حياتك مريحة ابدأ في التمتع بالحياة من حولك , بالمطر وقوس قزح والطبيعة وستجد بالتأكيد معنى مختلف تماما للحياة.

9_اختار أن تكون سعيدا

السعادة هي في الواقع خيارا. إذا لم تختر ذلك، عليك أن تتحمل النتيجة اختر أن تكون سعيدا، وستكون أكثر قناعة بكل الأشياء من حولك.

10_القناعة هي مفتاحك للحصول على أسرة سعيدة فكلما كنت سعيدا وقانعا وراضيا بحياتك سوف ينعكس شعورك هذا على

أسرتك وتساعدهم على أن يكتسبوا هم ايضا القناعة والرضا.

القناعة هي حقاً شعور رائع، شعور لا يمكن أن تفهمه إلا إذا حصلت عليه !