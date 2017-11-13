بالفيديو.. كاميرات صينية جديدة تحدد هوية الأشخاص في الأماكن العامة

بكين(صدى):

أجرت الحكومة الصينية، أكبر شبكة مراقبة بصرية تتألف من عشرات الملايين من كاميرات المراقبة، وتبني قاعدة بيانات ضخمة تساعدها في التعرف على أي شخص خلال ثوان من كاميرات المراقبة المنتشرة في البلاد.

وأدت التطورات التكنولوجية إلى تحسين قدرة الكاميرات على تحديد الوجوه وتحديد معلومات أساسية عن الشخص مثل الجنس ونوع الملابس وغيرها.

وعبر الأكاديمي المتخصص في أدوات التعرف على الوجوه وانغ شنغجين، عن اعتقاده أن الصينيين سيختارون أمنهم وسلامتهم .