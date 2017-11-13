الهلال يرشح قائده السابق لحمل كأس دوري أبطال آسيا
قررت إدارة نادي الهلال ترشيح يوسف الثنيان، قائد الفريق السابق، لحمل كأس بطولة دوري أبطال آسيا، والدخول به قبيل بداية مباراة ذهاب نهائي البطولة السبت المقبل أمام أوراوا الياباني في الرياض.
جدير أن الهلال يمتلك الهلال سجلاً مميزاً فى دورى أبطال آسيا، حيث لم يتذوق مرارة الهزيمة على مدار 12 مباراة خاضها فى البطولة القارية، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37892 ] نشر منذ 30 دقيقة
ممتاز ,,
,, ابو يعقوب رجل خلوق ولاعب ذو مهارات عاليه جداً ,, يستاهل التكريم في مثل هذا الموقف ,,