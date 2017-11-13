الهلال يرشح قائده السابق لحمل كأس دوري أبطال آسيا

طلال الغامدي(صدى):

قررت إدارة نادي الهلال ترشيح يوسف الثنيان، قائد الفريق السابق، لحمل كأس بطولة دوري أبطال آسيا، والدخول به قبيل بداية مباراة ذهاب نهائي البطولة السبت المقبل أمام أوراوا الياباني في الرياض.

جدير أن الهلال يمتلك الهلال سجلاً مميزاً فى دورى أبطال آسيا، حيث لم يتذوق مرارة الهزيمة على مدار 12 مباراة خاضها فى البطولة القارية، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات.