بالصور.. عباءات نسائية بألوان أندية الدوري
عرضت محلات بيع الملابس الرياضية عباءات نسائية تحمل أعلام وشعارات أندية الهلال والاهلي والنصر والاتحاد وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للملابس وبعض الإكسسوارات الرياضية.
يذكر أن وليد العماري عضو لجنة الأقمشة بالغرفة التجارية بجدة، أوضح في وقت سابق أن السوق السعودية ستشهد في الفترة المقبلة توفير أقمشة عباءات نسائية وطُرح ملونة تتناسب مع لون كل فريق للدخول بها للملاعب الرياضية لمتابعة المباريات ومؤازرة الأندية.
وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ أعلن عن البدء في تهيئة ثلاثة ملاعب في الرياض وجدة والدمام، لتكون جاهزة لدخول العائلات مطلع 2018.
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2003 ] نشر منذ 2 ساعتين
باذن الله راح يتم منع مثل هذي السخافات
قوقاز[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 2 ساعتين
في المشمش تدخلو الملعب كدا زيادة الحال بطاله
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5956 ] نشر منذ 1 ساعة
ان شاء الله يمنعوها😊كافي مهازل من ها الاقمشه تحت مسمى عبيات؟ الملونه والمزخرفه والضيقه😣المفروص ماتخش االبلد واسواقنا من الاساس👍اناسبق تكلمت مع بائعه بمول عن بيعها وحرامها وقالت لي مالناذنب ادري مو ذنبها الذنب ذنب من جاب هاالبضايع الفاسده والعاقله واللي تخاف ربهامايشرفها مثل ها اللبس👌😷
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5956 ] نشر منذ 1 ساعة
الظاهر مجهزينها كمان للحظور القادم😊😣 الله يلطف بنا😁
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21634 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5956 ] نشر منذ 1 ساعة
عبايات والمفروض تصحيح😁😊
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37892 ] نشر منذ 1 ساعة
ايييييييه .. خاربه خاربه ,,
… يا الله حسن الختام ,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15352 ] نشر منذ 59 دقيقة
إن شاء الله في ذمة كل من يستوردها ويصنعها
العدناني[ عدد التعليقات: 1767 ] نشر منذ 50 دقيقة
هههههههه
اشوف واحدة تلبسها عشان نعرف رجولة اهلها