بالصور.. عباءات نسائية بألوان أندية الدوري

ماجد الاشرم(صدى):

عرضت محلات بيع الملابس الرياضية عباءات نسائية تحمل أعلام وشعارات أندية الهلال والاهلي والنصر والاتحاد وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للملابس وبعض الإكسسوارات الرياضية.

يذكر أن وليد العماري عضو لجنة الأقمشة بالغرفة التجارية بجدة، أوضح في وقت سابق أن السوق السعودية ستشهد في الفترة المقبلة توفير أقمشة عباءات نسائية وطُرح ملونة تتناسب مع لون كل فريق للدخول بها للملاعب الرياضية لمتابعة المباريات ومؤازرة الأندية.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ أعلن عن البدء في تهيئة ثلاثة ملاعب في الرياض وجدة والدمام، لتكون جاهزة لدخول العائلات مطلع 2018.