شاب سعودي يروي قصته مع ” الناي “

نورة الشهري(صدى):

كشف الشاب السعودي فهد أحمد كشاف 23 عاما، من سكان محافظة محايل عسير، جنوب غرب المملكة، ويدرس حاليا بجامعة الملك خالد بكلية العلوم والآدب، تخصص لغة إنجليزية، أنه ورث الحب والشغف بالناي، عن أجداده وكبار السن بالمنطقة التي يعيش بها، فقد كانوا يعزفون على هذه الآلة عند رعيهم الأغنام في أعالي الجبال، بألحان شجية وعذبة وعشوائية بحسب الحالة المزاجية للراعي، وكانوا يسمونها ” الصفريقة ” ، كما أن شغفه بها زاد مع الأيام، وكثرة الاستماع لأغاني طلال مداح، ومحمد عبده، وأم كلثوم، ومحمد عبدالوهاب.

قال فهد: كنت أحب الموسيقى منذ الصغر، وتمنيت العزف بأي آلة وخاصة ” الناي ” ، فهذه الآلة مليئة بالشجن والإحساس والحنان، بعدها قمت مع أخي الأكبر، بصنع ناي من المواسير البلاستيكية، بتخريمها وتجريب أصواتها، لكنها أعطت مقامات ونغمات غير جيدة، وبعد دخولي الجامعة بحثت على المواقع عن أماكن بيع هذه الآلات، ووجدت متجرا في مصر يقوم بشحنها للمكان الذي يريد.

أضاف كشاف، كلفتني آلة الناي ألف و600 ريال، لكني وجدت صعوبة في العزف عليها، فلم أكن أجيد قراءة النوتة الموسيقية، كما لا توجد معاهد للتدريب، فعزمت على تدريب نفسي بتكثيف السماع للأغاني، ومجاراة المعزوفات، حتى تمكنت من العزف بشكل جيد.. مشيدا بـ ” الطبيعة ” فهي مصدر الإلهام له، بما تحويه من زقزقات للعصافير وخرير للمياه وأنغام متنوعة ملهمة، مشيرا إلى نشر مقاطعه عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وحصوله على التشجيع.