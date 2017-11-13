” يوتيوب ” يحجب 50 ألف مقطع للمتطرف العولقي

نيويورك(صدى):

كشف مسؤولون بـ ” مشروع مكافحة التطرف ” The Counter Extremism Project (CEP)وهي ‪ منظمة مقرها في نيويورك، في معلومات خاصة لـ ” العربية.نت ” عن كيفية حجب‬ موقع ” يوتيوب ” أكثر من 50 ألف مقطع فيديو، للداعية المتطرف أنور العولقي، باستخدام التقنيات الحديثة.

وبحسب المنظمة، فقد ساهمت الدعاية الجهادية للداعية المتطرف أنور العولقي، وعلى مدار ثمانية أعوام، كثيرا في تشكيل جيل جديد من الأمريكيين الإرهابيين أمثال مُطلق النار في قاعدة ” فورت هود ” ومفجري ماراثون بوسطن ومرتكبي مجازر سان برناردينو وكاليفورنيا وأورلاندو وفلوريدا.

وبالرغم من ذلك، سمح يوتيوب، أكثر مواقع الفيديو على الإنترنت شعبية في العالم، بجعل أقوال وخُطب العولقي في متناول كل من يملك حاسوبا أو هاتفا.