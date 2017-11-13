الأخضر يواجه البرازيل وألمانيا والأرجنتين وديا

نواف السالم(صدى):

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت أن المنتخب سيخوض في الفترة المقبلة مباريات ودية قوية أمام منتخبات البرازيل والأرجنتين وألمانيا، استعدادا للمشاركة في كأس العالم بروسيا 2018م.

وقال عادل عزت: ” المباريات التي خاضها المنتخب السعودي خلال فترة التوقف الحالية هو تباين مقصود، حيث أن المنتخب مُقبل على مرحلة مختلفة وسيقابل خلالها منتخبات أوروبية ومنتخبات لاتينية وأفريقية على العكس من المنتخبات التي واجهها في تصفيات آسيا وكأس العالم والتي تعتبر من نفس المستوى الفني، والمقصد من ذلك هو الاحتكاك و ليس فقط النتائج ” .

وأضاف رئيس الاتحاد السعودي: ” أنهينا اتفاقيات كثيرة مع منتخبات، وسيواجه «الأخضر» خلال الفترة المقبلة البرازيل والأرجنتين وألمانيا، وربما فرنسا وبلجيكا ” .

وقدم عادل عزت شكره على الدعم الذي يتلقاه المنتخب السعودي في المعسكر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومن الاهتمام والمتابعة من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ.