الإمارات ومصر تبحثان استهداف الحوثيين للسعودية وتفجير أنبوب النفط البحريني

ابوظبي(صدى):

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة العربية، خاصة الاستهداف الصاروخي للسعودية من جانب الحوثيين وتفجير أنبوب النفط البحريني والوضع في لبنان.

وحضر المقابلة وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وشدد شكري على أهمية تعزيز التضامن العربي والتكاتف من أجل مواجهة التحديات الراهنة، وضرورة التصدي لمحاولات التدخل في شؤون الدول العربية وزعزعة استقرارها، وفقا للمستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية.

وأوضح أبو زيد أن اللقاء شهد أيضاً تبادلاً للرؤى والتقديرات بشأن مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأزمتان الليبية والسورية والأوضاع في اليمن والعراق.