المملكة تدرس استيراد الحيوانات الحية من روسيا

نايف السالم(صدى):

أعلنت اللجنة الحكومية السعودية – الروسية اليوم، أن المملكة تبحث إرسال مجموعة خبراء إلى روسيا لدراسة إمكانية استيراد الحيوانات الحية منها.

واتفق الطرفان على إرسال مجموعة فنية من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية إلى روسيا لدراسة إمكانية استيراد الحيوانات الحية من روسيا بحسب بيان اللجنة نشرته وكالة سبوتنيك الروسية.

وقالت اللجنة في بيان: ” أشار الطرف الروسي إلى اهتمام ترانس نفط بالتعاون مع الطرف السعودي في مجال الاختبار غير المدمر وتعزيز أمن استخدام خط النقل، بما فيه الدراسات العلمية وعمليات التطوير.

وفي مجال الأمن، اقترحت المملكة على روسيا، من جانبها، مناقشة الاتفاقيات حول التعاون في مجال مكافحة المخدرات وتبادل السجناء.

وشملت نقاشات اللجنة مجالات تعاون أخرى مثل مسألة التعاون في مجال تحلية المياه، والسياحة، وفي مجال التعاون التكنولوجي.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، زار العاصمة موسكو في الخامس من أكتوبر الماضي، واجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء ديميتري مدفيديف، ومسؤولين آخرين وتم التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم في المجالات الاقتصادية والتجارية، وغيرها.