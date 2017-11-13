قريبًا.. وصول ” S-400 ” إلي المملكة

نايف السالم(صدى):

أجرت موسكو والرياض، اليوم الإثنين، حزمة من العقود تحصل المملكة بموجبها على منظومات دفاع جوي متطورة تحوي منظومات “ إس-400 ” .

وقال رئيس الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون التقني العسكري، ديمتري شوغاييف، عقب مراسم إبرام الاتفاقات الروسية السعودية في موسكو: ” لقد وقع الجانبان على عقود صارت معروفة في حقل الدفاع الجوي، وفي مجالات أخرى ” .

يذكر أن مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون العسكري، فلاديمير كوجين، قد كشف مؤخرًا عن ” قرب شروع موسكو والرياض في إبرام عقود ” إس-400 ” للدفاع الجوي.