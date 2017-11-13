بالصور.. ميلانيا ترامب تبهر ” آسيا “

نورة الشهري(صدى):

تألّقت ميلانيا ترامب سيدة أمريكا الأولى، خلال الجولة الآسيوية الأخيرة التي قامت بها برفقة زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمجموعة من الإطلالات الفاخرة حملت توقيع مصممين عالميين وتميّزت بأناقتها اللافتة وأسعارها الباهظة بحيث بلغ سعرها حوالي 50 ألف دولار. تعرّفوا على أبرزها فيما يلي:

بدأت ميلانيا جولتها الآسيوية بثوب أخضر تزيّنه طبعة أوراق الأشجار من Borgo De Nor بلغ سعره حوالي 1100 دولار وحذاء مسطّح باللون البيج العاري من Christian Louboutin بلغ سعره 595 دولارا.

اختارت السيدة الأمريكية الأولى خلال إحدى إطلالاتها معطفاً من الجوخ بلون أزرق ” الكوبالت ” من دار Emilio Pucci بلغ سعره حوالي 2000 دولار، ونسّقته مع حذاء ذي كعب مرتفع باللون نفسه من Christian Louboutin بلغ سعره حوالي 600 دولار.

لدى وصولها إلى مدينة طوكيو، أطلّت ميلانيا على سلّم الطائرة بمعطف متعدد الألوان من دار Fendi بلغ سعره حوالي 4500 دولار تقريباً، ونسّقته مع حذاء بكعب مرتفع باللون الرمادي الفاتح من Manolo Blahnik بلغ سعره حوالي 700 دولار.

تألقت السيدة الأمريكية الأولى في مناسبة أقيمت بقصر أكاساكا الياباني بثوب أحمر طويل من دار Valentino بلغ سعره 3500 دولار.

دار Dior كانت لها حصّة كبيرة في إطلالات السيدة الأميركية الأولى، حيث ارتدت من تصميمها ثوباً أبيض بدون أكمام، معطفاً باللون الأسود، وثوباً مميّزا باللون الكحلي تميّز بكمّيه الواسعين وبلغ سعره حوالي 3000 دولار. وقد اختارته ميلانيا لزيارة قصر طوكيو الإمبراطوري ولقاء الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميشيكو.

من الإطلالات الكلاسيكية والمبتكرة على السواء التي اعتمدتها ميلانيا، معطف باللون البنفسجي الداكن من دار Delpozo بلغ سعره 3826 دولاراً ظهرت به لدى وصولها إلى مدينة #سيول في كوريا الجنوبية.

التصميم الأغلى ثمناً الذي ارتدته السيدة الأميركية الأولى كان ثوب سهرة حمل توقيع J.Mendel. وقد بلغ سعره حوالي 10000 دولار، وتمّ تنفيذه بقماش الدانتيل الفاخر وتطريزه يدوياً.

خلال زيارتها إلى نصب تذكاري في مدينة سيول، اختارت ميلانيا معطفاً باللون الأسود يزيّنه حزام جلدي. وقد حمل توقيع دار Alexander McQueen وبلغ سعره حوالي 4000 دولار.

لدى انتقالها إلى الصين، ظهرت السيدة الأميركية الأولى بثوب أسود تزيّنه الأزهار البيضاء. وقد حمل توقيع دار Dolce&Gabbana وبلغ سعره حوالي 3500 دولار.