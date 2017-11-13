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مؤسسة العناية بمساجد الطرق تحتفي بمرور خمس سنوات على تأسيسها

مؤسسة العناية بمساجد الطرق تحتفي بمرور خمس سنوات على تأسيسها
علي القحطاني(صدى):

احتفت المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق , اليوم , بمرور خمس سنوات على تأسيسها , برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني , الرئيس الفخري للمؤسسة , وذلك في قاعة الخزامى للاحتفالات والمؤتمرات بالرياض .

وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم , تلى ذلك عرض وثائقي عن المؤسسة .

ثم ألقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة تركي بن ماجد الرويبي كلمة عبر خلالها عن سعادته بمرور 5 سنوات على تأسيس المؤسسة , واستعرض مسيرتها والبرامج التي أطلقتها لتحقيق رؤيتها لخدمة بيوت الله ومرتاديها من المسافرين , من خلال عمليات البناء أو الترميم والصيانة والتطلعات التي تسعى لتحقيقها.

عقب ذلك كرم رئيس مجلس إدارة المؤسسة , المؤسسين والداعمين والجهات الداعمة للجمعية .


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