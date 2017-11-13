الغامدي ينفي اعتداء لاعب الحجاز علي حكم المباراة

نواف السالم(صدى):

علق صالح الغامدي عضو مجلس إدارة نادي الحجاز والمشرف على فريق كرة القدم الأول، فيما ورد في الخبر المنشور في عدد يوم السبت الماضي حول اعتداء لاعب الحجاز على حكم المباراة ونقله لقسم الشرطة بـ ” النفي ” .

وقال الغامدي: ” لا نقر أي سلوك مشين تجاه الحكم أثناء المباريات وخارجها ونحرص كل الحرص على الالتزام بالأخلاق والانظمة التى شرّعها اتحاد القدم وهيئة الرياضة ولكن اللاعب لم يقم بضرب الحكم، وإنما اندفاع الحكم تجاه اللاعب وقت الاحتجاج نتج عنه تدافع بينهما، وعلى إثر ذلك أشهر له البطاقة الحمراء ” .

وتابع: ” أن زملاؤه قامو بإبعاد اللاعب عن الحكم الذي كانت مطالباته بحق الألفاظ وليس الضرب ” ، مؤكدًا ” أن حضور اللاعب لقسم الشرطة، تم بدعوى من قبل مدير مكتب الهيئة في تبوك بعد قيام اللاعب بدفع باب غرفة الملابس بقوة اثناء دخوله وحدثت تلفيات في الباب وليس للحكم دور في حضور اللاعب لقسم الشرطة ” .