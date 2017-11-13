الاتحاد السعودي يوقع اتفاقية تعاون مع جامعة البرتغال لكرة القدم

طلال الغامدي(صدى):

وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم وجامعة البرتغال لكرة القدم التابعة للاتحاد البرتغالي، اليوم الإثنين، اتفاقية تعاون لتطوير الأداء الإداري والفني والاستثماري في منظومة الكرة، والتعزيز للتعاون المشترك بين الاتحادين.

ووقع الاتفاقية رئيس الاتحاد السعودي، عادل بن محمد عزت، ورئيس الاتحاد البرتغالي، فيرنادو غوميز، بمقر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بالعاصمة لشبونة.

وتقضي الاتفاقية، التي ستباشر أعمالها في يناير المقبل وتمتد لثلاث سنوات، بقيام جامعة البرتغال لكرة القدم على تنفيذ ثلاثة برامج سنوية، ولمدة عام كامل لكل برنامج، تتعلق بصناعة القادة التنفيذيين، ورفع مستوى وكفاءة الأداء لمدربي كرة القدم، وتأهيل مدراء متخصصين في الاستثمار والتسويق.

وسيمنح البرنامج الأول، والذي سيقام في العاصمة لشبونة، شهادة الدبلوم في صناعة القادة التنفيذيين في كرة القدم، بواقع عشرة مقاعد في كل عام، بينما سيمح البرنامج الثاني والذي يشرف عليه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو شهادة الدبلوم في الأداء العالمي لمدربي كرة القدم، بواقع خمسة مقاعد في كل عام، وسيقام في لشبونة.

فيما سيمنح البرنامج الثالث شهادة الدبلوم في تأهيل مدراء متخصصين في الاستثمار والتسويق الرياضي، بواقع 20 مقعداً، وسيقام ما بين الرياض وجدة عبر زيارات دورية لمحاضرين من الجامعة البرتغالية.