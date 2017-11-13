فرع الكلية التقنية بالحناكية يزور مركز أوتوستوب للسيارات لتوفير وظائف للطلاب

نايف السالم(صدى):

نظم فرع الكلية التقنية بالحناكية اليوم الاثنين الموافق لـ1439/02/24هـ زيارة لمركز أوتوستوب للخدمة السريعة للسيارات ضمن برنامج زيارات الجهات المانحة للفرص الوظيفية وفرص التدريب لبرنامج التعاوني وكان مركز أوتوستوب قد قام بتدريب عدد (1) متدرب خلال برنامج التدريب التعاوني للفصل التدريبي الصيفي (4373) من العام التدريبي الماضي 1438/1437هـ.

ألتقى الوفد الزائر والمكون من أ. عبدالله الحربي وكيل شؤون المتدربين والمهندس خالد الحربي رئيس قسم التقنية الميكانيكية بمالك مركز الصيانة المهندس عبدالله داخل الأحمدي الذي أبدا استعداده لتدريب المزيد من المتدربين وكذلك توظيف المتميزين منهم واثنى على التزام وانضباط المتدرب/ ياسر ناشي الأحمدي خلال فترة تدريبه داخل المركز خلال الفصل التدريبي (4373).

م. عبدالله داخل الأحمدي قدم لنا عدد من المبادرات المميزة ،بالإضافة إلى ما قد سبق، وهي:

1. تدريب المتدربين على العمل الإداري وإدارة الورشة حيث أشار المهندس لأهمية الجانب الإداري في نجاح المشاريع الخاصة وأهمية اكتساب المتدرب لعدد من المهارات الإدارية بالإضافة إلى المهارات الفنية.

2. مساعدة المتدربين في دراسة الجدوى لمشاريعهم الخاصة بعد التخرج.

وبنهاية اللقاء تم تقديم الشكر للمهندس عبدالله الأحمدي وتقديم درع شكر أمتناناًً وعرفانًاً له لدعمه الشباب السعودي.