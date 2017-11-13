” داعش ” يحتجز 250 طفلًا

بغداد(صدى):

كشف مصدر، أن تنظيم ” داعش ” الإرهابي يحتجز داخل معسكراتهم العديد من الأطفال المخطوفون من ذويهم؛ حيث يقدر عدد الأطفال الذين يقيمون في معسكرات داعش من 150-250 طفلًا يتم إجبارهم على تعلم القتال وحمل السلاح.

وعثر اليوم على طفل دون سن الخامسة من العمر، بحوزة واحدة من زوجات عناصر داعش في موقع سجن تسفيرات قضاء تلكيف شمال الموصل، مركز نينوى، بالعراق الأمر الذي يعيد فتح ملف نساء داعش ودورهن في تجنيد الأطفال المختطفين.

هذا الطفل ليس الأول فخلال شهر واحد تم العثور على أكثر من 15 طفلا ، مختطفين لدى نساء داعش، وعائلات عربية من الموصل، أعمارهم من 4 إلى 7 سنوات.

أطفال داعش يتم اختطافهم وهم في سن أقل من 10 أشهر فيما يولد العشرات منهم بعد اختطاف أمهاتهم على يد التنظيم في المناطق التي يسيطرون عليها.