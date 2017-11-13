بالصور.. غبطة البطريرك يصل إلى الرياض
وصل إلى الرياض اليوم البطريرك مار بشارة بطرس الراعي.
وكان في استقباله في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط بالرياض معالي وزير الدولة لشؤون الخليج العربي الأستاذ ثامر السبهان, وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب وسفير لبنان لدى المملكة عبدالستار عيسى ومندوب عن المراسم الملكية.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5436 ] نشر منذ 28 دقيقة
البطريق جاء يتأكد من سعد الحريري هو مسجون او تحت الاقامه الجبريه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37874 ] نشر منذ 4 دقائق
طيب ..