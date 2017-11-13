بالصور.. غبطة البطريرك يصل إلى الرياض

عادل الحربي(صدى):

وصل إلى الرياض اليوم البطريرك مار بشارة بطرس الراعي.

وكان في استقباله في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط بالرياض معالي وزير الدولة لشؤون الخليج العربي الأستاذ ثامر السبهان, وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب وسفير لبنان لدى المملكة عبدالستار عيسى ومندوب عن المراسم الملكية.