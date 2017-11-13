بالصور.. طالبات يذهبن لمنازلهن على الأقدام بسبب تعطل الحافلة الدراسية

حسن الجعفري(صدى):

انتشر عبر وسائل المديا المختلفة عدد من الصور التي توثق اضطرار عشرات الطالبات للسير علي الأقدام من أجل الوصول إلي منازلهن، وذلك بعد تعطل حافلة النقل المدرسي الخاصة بهم في قريتي العدايا والأثلة بمحافظة صبيا بمنطقة جازان.

وأظهرت الصور مشاهد للسير الطالبات بشكل جماعي في الطريق، وذلك عقب تعطل الحافلة، مؤ:دين ان هذا الأمر سبق وحدث من قبل ذلك، وطالب أولياء الأمور بإيجاد حل لضمان عدم تكرار ذلك مستقبلاً. ‏

يُذكر أن مدرسة الأثلة كانت قد أخليت منذ 7 سنوات بسبب تشققات في جدرانها، وتتم صيانتها حاليًا، وهو ما جعل طالباتها يدرسن في العدايا .