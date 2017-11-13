بالفيديو.. والد الشهيد ” الكثيري ” ينعى ابنه ببيت شعر

حمود العنزي(صدى):

وثق مقطع فيديو، نعي والد الشهيد الملازم أول فهد بن سعد بن عبدالله الكثيري، لأبنه للتأكيد على صبره واحتسابه، فور تلقيه نبأ استشهاد ابنه أحد أفراد قوات الطوارئ الخاصة.

وقال والد الشهيد في مقطع الفيديو: ” بُلغت بوفاة الابن فهد الكثيري إلى رحمة الله، وأفتخر بذلك، ولا أقول إلا كما قال الشاعر: (يَجُودُ بالنَّفْسِ إِنْ ضَنَّ البخيل بِها.. والجودُ بالنَّفْسِ أعلى غايةِ الجُودِ) ” .