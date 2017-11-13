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رئيس السلامة بمرور الشرقية يكشف موعد تشغيل كاميرات ” ساهر ” الحديثة‏

رئيس السلامة بمرور الشرقية يكشف موعد تشغيل كاميرات ” ساهر ” الحديثة‏
خالد الضبيبي(صدى):

أكد العقيد عبداللطيف العبيدالله، رئيس قسم السلامة بمرور المنطقة الشرقية، أن كاميرات المراقبة المرورية الحديثة، والتي ستعمل في كافة التقاطعات بالمنطقة الشرقية خلال 60 يومًا.

وأوضح ” العبيدالله ” أن الكاميرات سترصد مخالفات استخدام الهاتف الجوال أثناء سير المركبة، وعدم ربط حزام الأمان، وتجاوز خط المشاة، واستخدام الأكتاف والتجاوز الخاطئ، وأنها ستنصَب في أهم الطرق الرئيسية.

 

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 1 ساعة

والحذر من مخالفة حزام الراكب اىي جنبك

[ عدد التعليقات: 3549 ] نشر منذ 1 ساعة

الله لا يحييه

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