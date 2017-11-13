رئيس السلامة بمرور الشرقية يكشف موعد تشغيل كاميرات ” ساهر ” الحديثة
أكد العقيد عبداللطيف العبيدالله، رئيس قسم السلامة بمرور المنطقة الشرقية، أن كاميرات المراقبة المرورية الحديثة، والتي ستعمل في كافة التقاطعات بالمنطقة الشرقية خلال 60 يومًا.
وأوضح ” العبيدالله ” أن الكاميرات سترصد مخالفات استخدام الهاتف الجوال أثناء سير المركبة، وعدم ربط حزام الأمان، وتجاوز خط المشاة، واستخدام الأكتاف والتجاوز الخاطئ، وأنها ستنصَب في أهم الطرق الرئيسية.
تعليق[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 1 ساعة
والحذر من مخالفة حزام الراكب اىي جنبك
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3549 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لا يحييه