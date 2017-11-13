مطار كوبنهاجن يغلق 9 بوابات في وجه الطيران التركي

كوبنهاجن(صدى):

أعلنت سلطات مطار كوبنهاجن في الدنمارك، اليوم الإثنين، إغلاق 9 بوابات بعد أن أخطرتها الشرطة بتهديدات ضد كل طائرات شركة طيران أطلس جلوبال التركية المتجهة من وإلى أوروبا.

وذكرت الشرطة الدنمركية أنها تحقق في حادث مريب في المطار، في حين قال متحدث باسم مطارات كوبنهاغن إن الأمن منع طائرة واحدة من الإقلاع بينما تتحرى الأمر.

وشهدت كوبنهاجن في 14 فبراير 2015، مقتل شخصين في العاصمة الدنماركية، جراء هجوم نفذه مسلح عرف بأنه ” عمر الحسين ” ، الذي قتل في اليوم التالي للهجوم.