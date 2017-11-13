الرئيس التونسي يبحث أوضاع ولايات الفيضانات

تونس(صدى):

تعرضت تونس، اليوم الإثنين لأمطار غزيرة، أسفرت عن سقوط قتلى وفيضانات، نهاية الأسبوع الماضي.

في سياق متصل عقد الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، اجتماعا مع رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، لبحث الأوضاع في ولايات تونسية، والتدابير المتخذة بولايات قابس ومدنين وتطاوين وقبلي لمعالجة الأضرار الناجمة عن تهاطل كميات هامة من الأمطار.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت مصرع 3 أشخاص جراء السيول، و ” إنقاذ 40 مواطنا من الغرق كانوا داخل وسائل نقل حاصرتها المياه وإجلاء 34 تونسيا وأجنبيين اثنين علقوا بسبب الأمطار في قصر غيلان ” .