بالصور.. الأمير محمد بن نايف يمارس حياته الطبيعية
انتشر عبر وسائل الإعلام، شائعة وضع سمو ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف بعد إعفائه من منصبه، تحت الإقامة الجبرية؛ وظهر سموه في أكثر من مناسبة وهو يمارس حياته الطبيعية.
واستمرت ” خلايا عزمي ” ، وقناة الجزيرة، وجماعة الإخوان، ووسائل الإعلام الإسرائيلية، والمواقع الإخبارية في إيران، في تمرير كذبهم ” المؤقت ” بفرض الحكومة السعودية الإقامة الجبرية على عدة شخصيات كبيرة من بينها الأمير محمد بن نايف، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
كما فشلت مزاعمهم في بث شائعة الإقامة الجبرية لرئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري، وجاءت الصفعة لهم بوجود ” الحريري ” في أكثر من موقع يمارس حياته بأريحية تامة داخل المملكة وخارجها.
القرشي[ عدد التعليقات: 1904 ] نشر منذ 44 دقيقة
إستقرار المملكة العربية السعودية حفظها الله سياسيآ وإقتصاديآ وإجتماعيآ شاغلة تفكيرهم ومطيره النوم
من عيونهم يحاولون منذ سنوات أن يبثوا الشائعات لزرع الفتنة والفرقة بين الحكومة والشعب ولكن دائمآ
ما تأتي نتائج محاولاتهم عكس ما كانوا يخططون له ولا يزيد الشعب إلا قوة ولحمة مع حكومته .
سؤال لهؤلاء ؟
اما تملون من فشلكم ومن الأموال المهدرة التي اضاعت دولكم واجاعت شعوبكم في سبيل النيل من وطن
ومن شعب مسالم لم يأتكم من حكومته ومنه إلا كل خير ؟
مالكم كيف تفكرون التفتوا لبناء اوطانكم وتطويرها وإغناء شعوبكم بدلآ من هدر طاقات دولكم
فيما ليس منه نفع لكم .
إن المملكة العربية السعودية ماضية بعون الله وتوفيقه إلى كل خير فأنبحوا حتى تبح اصواتكم
لن نلتفت لكم أو لمهاتراتكم التي ستعصف بكم وليس بنا .
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 40 دقيقة
سيبقى رمزا وتاج على روؤس كل سعودي هذا قا هراهل الارهاب صاحب المناصحة ومغير الفكر المتطر ف بالعقل والحوار ومغير اسلوب التعامل مع اصحاب العقول الخارجة وفوق كل هذا القوة الضاربة على كل خائن ومن يحاول ان يبيع وطنه للاخرين
فكيف بمن لا يعرف الذمة والامانة ان يستنقص من هذا الاسد
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5436 ] نشر منذ 39 دقيقة
ممتاز الحمد لله
[email protected][ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 20 دقيقة
الحمد لله الشعب كله عارفين مصادر هذي الأخبار المغرضة وبإذن الله لن يتمكنو من تشكيكنا بقيادتنا وخيب الله مسعاهم وكلنا سلمان وكلنا محمد بن سلمان وكلنا محمد بن نايف وموتوا في غيظكم