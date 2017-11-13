محافظ الطائف يرأس المجلس الشهري للمحافظة

عبد العزيز القثامي(صدى):

ترأس معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، مساء اليوم، بمقر ديوان المحافظة، الاجتماع الشهري لمجلس المحافظة, بحضور أمين المحافظة المهندس محمد بن هميل، ووكيل المحافظة احمد السميري ورؤساء المراكز التابعة للمحافظة، ومديري ورؤساء الجهات الحكومية ومشائخ القبائل .

وفي بداية الاجتماع رحب معاليه بالحضور، مبيناً أنه تم تخصيص جلسة اليوم لاستعراض الشئون التعليمية بالمحافظة، ثم ألقى مدير تعليم الطائف المكلف محمد عامر النفيعي كلمة استعرض خلالها أبرز المنجزات والمشاريع التعليمية بمحافظة الطائف وما تواجه من تحديات، بهدف الوصول إلى تعليم مميز محلياً وعالمياً، ورفع مخرجات التعليم من خلال توفير فرص القبول لجميع الطلاب مع السعي إلى رفع أعلى معايير الجودة والعمل بروح الفريق الواحد.

وأوضح النفيعي أن الإدارة تسعى إلى أداء تعليمي مؤسسي، وبمساحة إجمالية لمنطقة مكة المكرمة تقدر بنحو 60 % تغطي خمس محافظات وهي تربة، والمويه، ورنية والخرمة، وميسان وبميزانية تقدر بنحو ستة مليارات ريال بلغت مخصصات الرواتب فيها مانسبته 85 % في حين بلغت نسبة المشاريع والصيانة فيها 15 % تخدم أكثر 1780 مدرسة للبنين والبنات،يعمل بها أكثر 29 ألف معلم ومعلمة، وتجاوز أعداد طلبتها وطالباتها أكثر من ربع مليون طالب وطالبة.

وأبان مدير تعليم الطائف المكلف أنه تم استيعاب أكثر من 20 ألف طالب وطالبة في الصف الأول الابتدائي لهذا العام , مشيراً إلى أن المباني الحكومية تجاوزت 650 مبنى حكومياً بالإضافة 250 مبنى مستأجراً، كاشفاً أن هناك 49 مبنى قيد الإنشاء .

وفيما يخص النقل المدرسي أوضح النفيعي أن عدد الحافلات العاملة في مجال النقل المدرسي تمثل نسبة 10 % من أعداد الطلاب وبتكاليف تقدر بنحو 50 مليون ريال.

وأضاف أن الجانب التعليمي لم يغفل دور الجانب الاجتماعي فيما يخص وضع الأسر المنتجة في المقاصف المدرسية وبالأخص مدارس البنات .

وشرح أن هناك مكافآت مالية تصرف لمدارس تحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة، وطلبة الظروف الخاصة ” المتوفي والديهم ” تقدر بنحو 80 مليون ريال، كما شرح أبرز المنجزات التي حققتها الإدارة في استثمار أوقات الشباب من خلال أكثر 30 نادياً موسمياً، مبرزاً عدد من المبادرات ومنها مركز المبادرات النوعية والتميز، ومبادرة قادر التي تستهدف طلاب المرحلة الثانوية والإعداد لاختبارات القدرات والقياس والتحصيلي، ومبادرة تعزيز الانتماء الوطني، والمشاركة في المهرجانات السياحية، لافتا النظر إلى أن هناك عدداً من التحديات التي تواجه الإدارة ومنها تنامي اشتراطات الدفاع المدني لوسائل السلامة، والنمو الكبير لمدارس شمال الطائف، وافتتاح الروضات إلى جانب إشكالية الحصول على الأراضي في عمق المدينة .

بعد ذلك فتح باب المداخلات بين أعضاء المجلس في عدد من الشئون التعليمية.