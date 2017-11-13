سامباولي يطلب مواجهة السعودية أو المغرب

طلال الغامدي(صدى):

طلب مدرب المنتخب الأرجنتيني خورخي سامباولي، من اتحاده الكروي إقامة مباراة ودية بين التانغو والسعودية أو المغرب.

وأكدت مصادر صحفية، أن سامباولي الذي سيواجه إيطاليا يوم 23 من ذلك الشهر يريد خوض مباراة ودية في تلك الفترة أمام المنتخب السعودي الذي تأهل ثانياً عن مجموعته الآسيوية أو المغرب التي حجزت بطاقة التأهل إلى المونديال كمتصدرة لمجموعتها على حساب ساحل العاج.

و يرى سامباولي أن لعب المباراة الودية أمام أحد المنتخبين أمر هام جداً لأن وصيف النسخة الماضية من المونديال سيتواجه مع منتخب آسيوي أو أفريقي في دور المجموعات، وبالتالي فإنه يريد لعب مباراة ودية أمام أحد المنتخبين قبل 3 أشهر من انطلاق البطولة.