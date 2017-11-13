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اتحاد الكرة يعزي عمر هوساوي في وفاة والده

اتحاد الكرة يعزي عمر هوساوي في وفاة والده
طلال الغامدي(صدى):

أصدر اتحاد الكرة القدم بيانا رسميا اليوم الاثنين يعزي فيه لاعب المنتخب الأول ونادي النصر، عمر هوساوي في وفاة والده.

وتقدم رئيس الاتحاد عادل بن محمد عزي في البيان، باسمه ونيابة عن أعضاء الاتحاد، وكافة أفراد بعثة المنتخب الوطني في البرتغال بأحر التعازي والمواساة للاعب المنتخب الوطني في وفاة والده ” .

وأوضح الاتحاد أن اللاعب غادر معسكر المنتخب الوطني الأول المقام في البرتغال عائدًا إلى الرياض، بعد تلقيه نبأ وفاة والده، ورافقه إداري المنتخب عايض بن عبود.

 

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 544 ] نشر منذ 2 ساعتين

عظم الله أجركم ،ورحم ميتكم ،وأحسن الله عزاكم.

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