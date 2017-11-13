بالصور.. نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد عواجي

حسن الجعفري(صدى):

تلقى الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، التعازي والمواساة من جموع المصلين في شهيد الواجب، وكيل رقيب عواجي بن حسن عطيف أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد في تبادل لإطلاق النار مع ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

ونقل نائب أمير منطقة جازان تعازي القيادة لوالد وأبناء وأشقاء وذوي الشهيد ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن نائب أمير منطقة جازان، أدي صلاة الميت على الشهيد عواجي، بجامع قرية الحصامة التابعة لمحافظة أحد المسارحة صلاة الميت على شهيد الواجب.