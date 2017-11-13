بالصور.. نائب أمير مكة يوجه بتسهيل حركة الحشود في الحرم

نايف السالم(صدى):

وجه الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، برفع مستوى التنسيق بين الجهات العاملة في المسجد الحرام، بما يضمن تسهيل حركة الحشود من وإلى المسجد تزامناً مع الأعمال الجاري تنفيذها في مشروع إعادة تهيئة بئر زمزم الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 8.2% وينتهي قبل دخول شهر رمضان المقبل.

كما وجه سموه خلال وقوفه ميدانياً اليوم على الأعمال الجاري تنفيذها لإعادة تأهيل بئر زمزم بتنظيم حملة توعوية لرفع مستوى الوعي عند قاصدي المسجد الحرام شبيهة بتلك التي يتم تنفيذها في المواسم، وتستمر حتى انتهاء أعمال المشروع.