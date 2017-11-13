إغلاق 4 كسارات مخالفة والتحفظ على المعدات في كدمي صبيا

حسن الجعفري(صدى):

أسفرت حملات لجنتي مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات والأنشطة التعدينية في صبيا، عن إغلاق أربع كسارات مخالفة بمجمع الكسارات في مركز الكدمي، والتحفظ على المعدات.

وألزمت اللجنتان أصحاب الكسارات بسرعة مراجعة الجهات المختصة بوكالة الثروة المعدنية في وزارة البترول والطاقة وهيئة الأرصاد وحماية البيئة لتوفيق أوضاعهم بحسب الأنظمة والتعليمات.

ياتي هذا بعد توجيه المحافظ علي بن موسى زعلة، اللجنتين بأداء هذه المهمة، تنفيذاً لتوجيهات أمير المنطقة محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بضرورة تكثيف الجولات الرقابية للتأكد من حصول الكسارات ومواقع نهل الرمال على التراخيص النظامية ومدى توافر المعايير والوسائل اللازمة للمحافظة على سلامة البيئة.