اطرب جماهيرك ولابو ناصر اهتم..

الثامن عشر من نوفمبر لن يكون يوماً اعتيادياً لاي متابع رياضيي المملكة العربية السعودية.

السبت الذي سيرسم مسار البطولة الاسيوية بشكل كبير اتمنى ان يعذرني فيه راشد الفارس ويعيرني حق تبديل بعض كلمات اغنيته رقم كم.

كل ما اتمناه في السبت المنتظر هو ان يلعب نجوم الازرق لاطراب جماهيرهم بفنهم وترك الامور خارج الميدان لصنديد لن يسمح بظلمهم مهما حدث.

معالي المستشار تركي ال الشيخ الذي اعلن منذ مدة بانه سيكون اول الحضور كلنا ثقة بانه سيكون هو الحازم خارج الميدان ولن يسمح بتكرار مهازل اعتدناها من الاتحاد الاسيوي.

اوراوا ليس بالخصم المستحيل ولكن في ذات الوقت لن يكون الخصم سهل المنال وهو مايجب ان يعيه لاعبي الزعيم.

ولعل الوعي الازرق والتحضير النفسي سيكون هو اهم اسباب تحقيق البطولة بعد توفيق المولى عز وجل.

تقديم نتيجة الذهاب كوداعية لجماهير الرياض هو المطلب.

وتقديم نتيجة المباراتين والكاس هو المطلب من الهلال تجاه مجدد رياضتنا ومن يعيدها الى مسارها الصحيح تركي ال الشيخ مطلب الجميع.

ففي ظل ما كشف من نزاهة للهلال في القضايا الاخيرة على ساحتنا الرياضية يجعل من بنو هلال خير سفير للوطن يمثل هذا الرجل العادل امام قيادتنا الرشيدة والقارة الصفراء كاملة.

نعم يجب ان يعي لاعبي الهلال قبل غيرهم ان في رقابهم دين لهذا الرجل الذي كشف بان كل حملات التشويه التي تعرضوا لها وفريقهم طوال سنوات لم تكن الا محاولات اعثار لبطل ويجب ان يردوا ذلك الدين.

يستحق معالي تركي ال الشيخ ان يحمل الكاس العنيدة ويتقدم ادارة ولاعبي الهلال لدى القيادة الرشيدة ويكون بالفعل القوي الامين على شباب الوطن ومستقبل منافساتهم.

فيلسوفيات..

– جماهير الهلال ستكونون اللاعب المهم والاكثر تاثير بتفاعلكم فالتواجد وحده لايكفي.

– نجوم الهلال مهمتكم ليست مستحيلة ولكنها لن تكون سهلة وانتم لها.

– الداهية دياز ستخلد اسمك باحرف من ذهب ولعل البطولة تكون خير ختام لمسيرة رجل شجاع مع فريق شجاع وتعيد في الشرق مافعلته مع البوكا بابناء اللاتينيين.

– نواف بن سعد ثقتي بانك ستكون خير معد نفسي لنجوم الازرق كونك قدمت الكثير وتستحق ان يكون هذا اللقب تتويجاً لجهودك.

– معالي المستشار تركي ال الشيخ شكراً لك من قلب محباً لرياضة وطنه.