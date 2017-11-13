بالصور.. الكشف عن إنفينيتي QX80 فيس ليفت 2018 رسميا

ابوظبي(صدى):

أتاحت لنا إنفينيتي نظرة باكرة على فيس ليفت الـ SUV المنتظر QX80 2018، وذلك قبيل تدشينها الرسمي بمعرض دبي الدولي للسيارات المقرر بدءه الثلاثاء المقبل الموافق 14 نوفمبر.

فتأتي فيس ليفت QX80 بتصميم محدّث يشمل واجهتها الأمامية التي تستضيف شبكة مبرد أكثر حدة وجرأة .. كما تم تزويدها أيضا بمصابيح أمامية جديدة ومداخل تهوئة معاد تصميمها.

أما عن تصميمها الخلفي، فقد شمل مصابيح خلفية جديدة وتصميم جديد لباب المقصورة الخلفية. وستأتي عجلات الـ 20 إنش معيارية، إلا أنه سيتم إتاحه عجلات 22 إنش كإختيار.

إلا أنه للأسف تأتي داخلية الـ SUV الجديدة بدون تحديثات جوهرية تذكر تميزها عن نيسان أرمادا. ولكن سيجد عملائها الجدد بعض من زخارف الخشب قد أضيفت للتصميم، بالإضافة إلى تثبيت نظام ترفية بشاشات عرض أكبر حجما للمقاعد الخلفية.

وستأتي الطاقة من المحرك المألوف 5.6 لتر 8 سلندر بقوة 400 حصان و413 رطل-قدم من عزم الدوران، متصلا بجير أوتوماتيكي سباعي السرعات، مع إتاحه نظام دفع رباعي إختياري.