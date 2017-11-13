الاتحاد السنغالي يعلن عودة ماني لناديه

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، أن لاعب ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني، عاد إلى ناديه قبل الموعد المحدد بسبب تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وغاب ماني عن 5 مباريات لليفربول، بسبب تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية، خلال اللعب مع السنغال في سبتمبر، وعاد إلى الفريق في الانتصار على وست هام يونايتد هذا الشهر.

وأكد الاتحاد السنغالي في بيان اليوم الإثنين: ” بعد مباراة جنوب أفريقيا مع السنغال الجمعة شعر ساديو ماني بنفس إصابته القديمة ” .

وساهم ماني (25 عاماً) بشكل مؤثر في وصول السنغال إلى نهائيات كأس العالم 2018، عقب الفوز 2-0 على جنوب أفريقيا الجمعة الماضي.