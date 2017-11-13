الصنيع: إيفاء جميع مطالب الفريق

نواف السالم(صدى):

وعد رئيس نادي الاتحاد، حمد الصنيع لاعبي فريق كرة القدم الأول بإيفاء إدارته لجميع مطالباتهم المالية، وفي مقدمتها الرواتب المتأخرة، ومقدمات العقود.

جاء ذلك خلال اجتماع المصارحة الذي عقده أمس بهم بحضور الأجهزة الفنية، والإدارية، وطالب الصنيع اللاعبين بضرورة مضاعفة مجهوداتهم خلال المرحلة المقبلة لتحقيق النتائج المطلوبة، والتي يتطلع لها عشاق العميد.

وأشاد الرئيس الاتحادي بانضباط النمور خلال الفترة التي قضاها معهم خلال رئاسة النادي، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية التزامهم بتوجيهات الجهازين الفني، والإداري، والانضباطية في التدريبات، والظهور بأفضل مستويات في المباريات.