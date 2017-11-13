رئيس لبنان يدرس الدعوة لحوار بمشاركة سعد الحريري

بيروت(صدى):

يدرس الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، الدعوة إلى حوار بمشاركة رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، في الأسابيع المقبلة.

وأكدت مصادر لبنانية، أن الحريري، لن يقدم استقالة خطية إلى رئيس الجمهورية، بل سيشارك في الحوار، للخروج بنتيجة تحفظ وحدة وسيادة لبنان.

وكان رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، قال، أمس الأحد، في مقابلة مع قناة المستقبل اللبنانية، إن ما يجري إقليمياً خطر على لبنان واستقالته من أجل مصلحته، مؤكداً أنه سيدرس الإجراءات الأمنية للعودة إلى بيروت خلال يومين أو ثلاثة.