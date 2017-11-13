اجتماع بين الهلال والجهات الأمنية لتنظيم دخول الجماهير

ماجد محمد(صدى):

اجتمع اليوم الإثنين، مسؤولي إدارة نادي الهلال، مع إدارة إستاد الملك فهد والجهات الأمنية، لتقديم كل التسهيلات، لجماهير الفريق في مباراة ذهاب النهائي بين الهلال واوراوا الياباني السبت المقبل.

وناقش الاجتماع الجوانب التنظيمية الأخرى وتأمين كميات كبيرة من المياه لتوفيرها للجماهير وعدم تكرار ما حدث في النهائي السابق في ظل التوقعات بتواجد الجماهير باكرا في الملعب وسيكون هناك أكثر من 40 عربة ” فود ترك ” لتوفير المشروبات الساخنة والباردة والوجبات الغذائية للجماهير.

وتم الاتفاق على دخول الجماهير عبر جميع بوابات الملعب والعمل على توفير تنظيم أمني كبير وفتح بوابات الملعب عند الساعة الثالثة عصرا من يوم المباراة .