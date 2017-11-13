الحكم بالإعدام لـ ” داعشي ” شارك في تحطيم آثار متحف الموصل

بغداد(صدى):

أصدرت محكمة الجنايات المركزية في بغداد اليوم الإثنين، حكماً بالإعدام شنقاً ضد أحد أفراد تنظيم داعش، الذين شاركوا تحطيم آثار في الموصل.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان اليوم: ” إن المحكمة الجنائية المركزية نظرت قضية متهم اعترف بانتمائه لما يسمى بولاية الشمال التابعة إلى تنظيم داعش الإرهابي، وأن الاعترافات أكدت مشاركة المتهم في العديد من العمليات الإرهابية، أبرزها تحطيم وسرقة آثار من متحف الموصل ” .

وتابع: ” أن المحكمة أصدرت قرارها بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان، وفق قانون مكافحة الإرهاب ” .