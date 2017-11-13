الحلقة الأخيرة في قضية وفاة الرئيس ياسر عرفات

القدس المحتلة(صدى):

كشف عضو المجلس الثوري لحركة فتح عدلي صادق ، عن وصول التحقيق في اغتيال الزعيم الراحل ياسر عرفات للحلقة الأخيرة التي يستحيل قبلها حسم الأمر.

وقال صادق، خلال لقاء عبر قناة ” الغد ” ، إن كافة خيوط التحقيق تشير إلى أن عرفات سُمم عن طريق طبيب أسنان، وعندما تم التقصي عن هذا الطبيب وجد مقتولاً في شقته وانقطع الحبل هنا.

وشدد على أنه يجب أن يفتح التحقيق مرحلة جديدة ربما تكون عصية على الجهة المحققة، ورأى أن الجهة التي تحقق غير قادرة على متابعة هذا الأمر لأنه يحتاج إلى حضور الطرف الإسرائيلي وأن يتم التحقيق معه، خاصة أنه بعد مقتل طبيب الأسنان ظهرت خيوط جديدة ممتدة تجاه الإسرائيليين.

يذكر أن عرفات توفي في 11 نوفمبر 2004 خلال تلقيه العلاج في مستشفى عسكري في باريس. وقال الأطباء الفرنسيون، إن الوفاة كنت نتيجة نزيف دماغي وسط اتهامات فلسطينية لإسرائيل باغتياله.