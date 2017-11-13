بالفيديو والصور.. أمير عسير يقدم التعازي لذوي الشهيد الشهري

محمد بن طحيطح(صدى):

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، اليوم ، تعازيه ومواساته لأسرة النقيب عبدالله بن عبدالرحمن الشهري، الذي وافته المنية إثر تحطم المروحية التي كانت تقله خلال مرافقته لصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير ومرافقيه ـ رحمهم الله ـ في جولتهم التفقدية على عدد من مشروعات المنطقة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله منزل الفقيد في محافظة تنومة، محافظ تنومة مسفر بن حامد آل محضي، وشيخ شمل قبائل بني أثلة بني شهر الشيخ الدكتور فراج بن سعد الشبيلي وشيخ قبيلة الجهاضمة الشيخ الدكتور خالد بن عبدالله بن فايز، وشيخ قبيلة ” جبيهة ” الشيخ سعيد بن مسفر، وشيخ قبيلة العمرة علي بن عبدالوهاب، ووالد الفقيد وأشقاؤه، وعدد من النواب والأهالي بالمنطقة.

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد أن النقيب الشهري ـ رحمه الله ـ كان من الرجال المخلصين الذين يؤدون مهامهم على أكمل وجه، سائلاً الله تعالى أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



