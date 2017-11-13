وزير الخارجية الفرنسي: عدم تدخل إيران في لبنان شرط استقرار المنطقة

باريس(صدى):

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان اليوم الإثنين إن بلاده تتمسك بوحدة لبنان واستقلاله، مشددًا على أن عدم تدخل إيران في شؤون لبنان شرط مهم لاستقرار المنطقة.

وأوضح قبل بدء مباحثات وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسيل، ” قلقون إزاء الوضع في لبنان حيث تربطه علاقات تاريخية طويلة مع فرنسا. ونحرص على استقراره ووحدته. وحريصون على عدم التدخل في شؤونه الداخلية. ”

كما رد لودريان على سؤال حول تواجد رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري في السعودية كما أكد في مقابلة أجراها مساء الأحد، بالقول” لا داعي لعدم تصديق كلام الحريري “.

وتابع قائلاً: ” في الظرف الراهن هو يصرح بأنه طليق الحركة ولا داعي لدينا لعدم تصديق كلامه “.