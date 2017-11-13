اهم شيء العافية

الإثنين 13
نوفمبر
هههههههههههههههه
,,, اللي مايعرف الصقر يشويه ,,
يمكن الطعم يصير أحلااا ** هههههههههههههههههه
ههههههه😊عوافي الله يسعدكم😊😁 اختصرو بس ليه يترقون الفطاير باالتورته😁😁😊
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 37873 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههه
,,, اللي مايعرف الصقر يشويه ,,
رااايق[ عدد التعليقات: 2984 ] نشر منذ 2 ساعتين
يمكن الطعم يصير أحلااا ** هههههههههههههههههه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5943 ] نشر منذ 22 دقيقة
ههههههه😊عوافي الله يسعدكم😊😁 اختصرو بس ليه يترقون الفطاير باالتورته😁😁😊