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    نوفمبر

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اهم شيء العافية




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 37873 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههههه

,,, اللي مايعرف الصقر يشويه ,,

[ عدد التعليقات: 2984 ] نشر منذ 2 ساعتين

يمكن الطعم يصير أحلااا ** هههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 5943 ] نشر منذ 22 دقيقة

ههههههه😊عوافي الله يسعدكم😊😁 اختصرو بس ليه يترقون الفطاير باالتورته😁😁😊

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