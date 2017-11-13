مؤسسة النقد توقف شركة صرافة

عادل الحربي(صدى):

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، اليوم الإثنين إيقاف شركة ” أبناء صالح حسين العمودي للصرافة ” عن مزاولة أعمالها، إلى حين تصحيح أوضاعها .

وقالت المؤسسة أن قرار الإيقاف جاء لعدم التزام الشركة بالمتطلبات النظامية والرقابية الصادرة عن المؤسسة الخاصة بالقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، بالإضافة إلى عدم التزامها بتطبيق التدابير الصادرة من مؤسسة النقد بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتعهدت المؤسسة باتخاذ إجراءات نظامية إضافية في حال عدم قيام الشركة بتصحيح أوضاعها.