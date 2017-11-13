وزير الطاقة الإماراتي: لا حاجة لتأجيل قرار تمديد خفض إنتاج النفط

أبو ظبي(صدى):

أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي اليوم إنه لا يرى أن هناك حاجة لأن يؤجل منتجو النفط العالميون القرار بشأن ما إذا كانوا سيمددون تخفيضات الإنتاج لما بعد اجتماعهم الذي ينعقد في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وأوضح المزروعي في مؤتمر لقطاع الطاقة أنه لا يري ضرورة لتأجيل القرار حتى مارس، مضيفًا أن المنتجين لن يلتقوا في ذلك الربع إلا إذا كان الأمر استثنائيًا.

وأضاف أنه في الوقت الذي تدعم فيه الإمارات فكرة تمديد تخفيضات الإنتاج، لا يمكنه القول بعد ما إذا كانت تدعم فكرة تمديدها حتى نهاية 2018.