” الغذاء والدواء ” تدعو عملائها لإستكمال معاملاتهم

نايف السالم(صدى):

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عملائها الذين لم يستكملوا متطلبات المعاملات والطلبات والاستفسارات خلال المدة المحددة، إلى الانتهاء من ذلك خلال 3 أشهر.

وقال المدير التنفيذي للتوعية والإعلام في الهيئة العامة للغذاء والدواء الصيدلي عبدالرحمن السلطان أنه على العملاء استكمال الطلبات المتأخرة والمعلقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخه، وفي حال انقضاء هذه المدة دون إتمام الإجراء، سيتم إلغاء الطلب، ويتعين على العميل التقدم للهيئة بطلب جديد.

وللمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الالكتروني للهيئة:هنا