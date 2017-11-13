” عسير ” تكرم 26 مواطنًا ومواطنة أبلغوا عن مواقع وقطع أثرية

محمد بن طحيطح (صدى):

قال سعيد بن علي القرني؛ مدير مكتب الآثار والمتاحف بمنطقة عسير، خلال ” ملتقى الآثار الأول ” الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني خلال الفترة من 7 ـ 9 نوفمبر الجاري بمدينة الرياض، إنه ” جرى خلال الملتقى تكريم ٢٦ مواطناً من أبناء منطقة عسير، ممن أبلغوا عن مواقع أثرية جديدة أو أعادوا قطعاً أثرية للهيئة “.

وكان فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير، قد كشف عن أبرز المواقع أو القطع الأثرية التي أبلغ عنها مواطنون من المنطقة خلال الفترة من عام 2013م حتى 2017م ، مما أهلهم للتكريم .

وشمل التكريم كل من ( بازيد بن حامد أبا زيد لتسليمه قطعتين حجريتين تحتوي وسوماً قبلية بأبها، وراشد بن سعد الشهري لاكتشافه حجرًا أثريًا بالنماص، وخالد دهام القحطاني لتسليمه حجرًا كبيرًا يحتوي على رسم آدمي و٤ أحجار عليها نقش وآيات قرآنية بالخط الكوفي و٩ أحجار عليها رسوم حيوانية وآدمية ببيشة، وأحمد بن علي شارع الأكلبي لإيصاله ثلاثة أحجار متوسطة الحجم عليها كتابات إسلامية ونقوش أثرية بموقع العبلاء في بيشة، وظبية بنت سعيد شايع الشهراني لتسليهما 19 قطعة أثرية ببيشة، ومحمد ناصر غانم الشهراني لإيصاله ٢١ أداة حجرية أثرية في بيشة ) .