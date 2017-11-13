” الداخلية ” تبدأ حملات ميدانية لضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل

طلال الغامدي(صدى):

مدت الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، المهلة لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود لمغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم وعلى حسابهم الخاص حتى غدًا الثلاثاء الموافق14 نوفمبر 2017.

وعليه فإن وزارة الداخلية ممثلة في قطاعاتها الأمنية كافة وبمشاركة جميع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ الحملة, سوف تبدأ حملاتها الميدانية المشتركة اعتبارًا من الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2017 لضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود من الوافدين أو الناقلين أو المشغلين أو المؤوين وستطبق بحق الجميع العقوبات المنصوص عليها نظاماَ.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين النظاميين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع التعامل مع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو إيوائهم أو نقلهم أوتشغيلهم أو تقديم الدعم لهم، وأن الجهات الأمنية ستطبق العقوبات المنصوص عليها نظاماً بحدها الأعلى بحق هؤلاء المخالفين (مواطنين ومقيمين).

كما أهابت وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات الأمنية والمشاركة والإبلاغ عن المخالفين أو من يقدم لهم الدعم وذلك بالاتصال على هاتف رقم(999) والتعاون لتحقيق شعار الحملة (وطن بلا مخالف).

وكانت الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، قد منحت مهلة سابقة لكافة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود لمغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم وعلى حسابهم الخاص خلال (90) يومًا اعتباراً من تاريخ 18 مارس 2017م وإعفائهم من الآثار المترتبة على (بصمة مُرحل) والإعفاء من الغرامات والرسوم المستحقة عليهم قبل هذه المهلة مع السماح لمن يرغب العودة للمملكة بالطرق النظامية، وصدرت الموافقة السامية الكريمة بتمديد تلك المهلة حتى 14 نوفمبر 2017.