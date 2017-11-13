توقعات باستضافة الإمارات لمباراة كأس السوبر بين الأهلي والمصري

نواف السالم(صدى):

صرح عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم المصري، أن مباراة كأس السوبر بين الأهلي والمصري، ستقام يوم الـ12 من يناير المقبل.

وأضاف ” حسين ” أن ” موعد المباراة محدد، لكن حتى الآن لم نستقر على الدولة، التي ستستضيف المباراة، هناك مفاضلة بين دول السعودية والإمارات والأردن “.

وأشار إلى أن هناك توجه قوي لإقامة اللقاء في الإمارات، خاصة بعد نجاح التجربة في المواسم الماضية، والقرار النهائي سيعلن قريبًا.

وأوضح أنه تم تعديل بعض مباريات الدوري الممتاز؛ نظرًا لارتباط بعض الأندية بإجراء الانتخابات خلال أيام مبارياتها، الأهلي لديه خمس مؤجلات حددنا منها مواعيد 3 مواجهات، وسيخوض مباراة كل 4 أيام؛ على أن يلعب مباراة واحدة بعد 3 أيام، وهو أمر سيحدث مع بعض الأندية مرة واحدة .

وقال رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم المصري، ” ما يهمني أن أنهي مباريات الدوري أولًا؛ حتى ننهي المسابقة مبكرًا في منتصف شهر مايو، وقبل مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم بروسيا “.

وتابع: ” فترات التوقف حاليًا غير مجدية للمنتخب، خصوصًا وأن الفريق يضم 16 لاعبًا محترفًا، لذلك معسكر المنتخب، والمباريات الودية في نهاية الموسم أفضل.