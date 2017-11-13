مهرجان اليوم العالمي للطفل ينطلق ربيع الأول برعاية وزير الثقافة والإعلام

سعيد العجل(صدى):

برعاية معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد ينطلق مساء الأحد القادم الموافق غرة ربيع الأول مهرجان اليوم العالمي للطفل في دورته العاشرة والذي تنظم الوزارة بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض بمناسبة ” اليوم العالمي للطفل ” ، وتستمر فعالياته على مدى ثلاثة أيام.

ويهدف المهرجان الذي تشرف عليه وكالة الوزارة للشؤون الثقافية إلى التركيز على الجوانب التثقيفية والمعرفية والترفيهية المفيدة للطفل من خلال أجنحة خاصة للاختراعات والفنون التشكيلية والتصوير، وغيرها بالإضافة إلى أستوديو الأطفال، ونشر ثقافة تعامل الأسرة مع الطفل ومراعاة حقوقه التربوية والنفسية والاجتماعية.

وتسعى وكالة الشؤون الثقافية من خلال الفعاليات إلى إكساب الطفل المشارك مع أسرته عدداً من المهارات الإبداعية والفنية والأدبية التي يقدمها عدد من دور النشر والمكتبات المحلية المتخصصة في أدب الطفل، إضافة إلى العروض المسرحية ومسرح العرائس وعروض السيرك والورش الفنية والأشغال اليدوية، كما سيتم تكريم الأطفال المبدعين في جميع المجالات، وبث ثقافة المعرفة التجريبية والإبداعية والتحفيز عليها، وإبراز المواهب المشاركة من الأطفال.

ويشارك في هذا المهرجان عدد من الجهات الحكومية والأهلية المهتمة بشؤون الطفل وبعض المدارس الابتدائية وسفارات الدول العربية والصديقة.

ويستقبل المهرجان زواره خلال الأيام المحددة ابتداءً من الساعة الرابعة والنصف عصراً وحتى العاشرة مساءً، كما يتم استقبال طلاب المرحلة الابتدائية في الفترة الصباحية حيث تقام لهم مسابقة في المسرح التربوي تحكمها لجنة مختصة في مجال مسرح الأطفال وسيتم في نهاية المهرجان تسليم الجوائز للفائزين، كما سيتم تنظيم مسابقات في الإلقاء لإبراز مواهب الأطفال في كافة المجالات.

وسيقام حفل ختام المهرجان في اليوم الأخير مساء يوم الثلاثاء القادم بحفل كبير يتضمن عروض لعدد من السفارات العربية والأجنبية وأوبريت زوار الفضاء من تأليف سعد الثنيان وإخراج فهد الحوشاني.