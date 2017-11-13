بالصور .. طائرة مطلية بمليارات البلورات من الألماس الطبيعي في دبي
صممت شركة ” جان بول لوكجوري ” الفاخرة طائرة نفاثة مغطاة بطلاء ” سان كينج الألماسي ” الذي يصنع من الألماس الطبيعي المصدر بطريقة متوافقة مع المعايير الأخلاقية، بالتعاون مع شركة آكزونوبل المتخصصة في صُنع طلاءات الطائرات الفاخرة.
ويصنع الطلاء الألماسي من خلال طحن قطع الألماس حتى تصبح رقائق صغيرة جداً، ومن ثم تخلط مع نوع من الطلاء أو الورنيش الشفاف، الذي يمكن وضعه فوق أي لون طلاء آخر بحسب الطلب، ومن ثم يختم اللون النهائي بغطاء من الطلاء يساعد في الحفاظ على اللون البراق وشكله ونوعيته.
وغُطيت الطائرة ” الألماسية ” هذه بنحو خمسة مليارات بلورة من الألماس المطحون لقطع صغيرة وينتج كل قيراط من الألماس نحو مليون بلورة ألماس.
وتعد هذه الطائرة الأولى من نوعها التي تُعرض للعلن، وستعرض ألوان عدة من الطلاء الألماسي خلال معرض دبي للطيران، متوافرة جميعها حصرياً من شركة طلاء الطائرات ” آكزونوبل. ”
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1644 ] نشر منذ 3 ساعات
هذا والله من الفسق والاسراف
😒😒😒😒
alfahd42[ عدد التعليقات: 12612 ] نشر منذ 2 ساعتين
ربنا لا تغضب علينا بمافعل السفهاء منها
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37873 ] نشر منذ 2 ساعتين
فسوق وبطر لاحدود له ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 12612 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكفينا شر اخرتها معهم
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6447 ] نشر منذ 2 ساعتين
بِكــــــــم يطلـــــــــون ألــــــددسِــــــــن حَقــــــــي .؟. تــــــرانـــي بَطـــــران .🤔🙄😊😁😂.
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ألحــــمد لله علـــى نعـــــــمة ألعــــــــقل .😅.