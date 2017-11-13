شاب روسي قتل خطيبته: أعجبني كثيرًا طعم مخها المقلي
” أعجبني كثيراً طعم مخها المقلي، فقمت بتجربته مرة ثانية، وبعد ذلك سكبت دمها في كأس، فقد احتجت إلى دماء لكي أشربها أثناء تناولي الطعام ” ، ما سبق كان جزء من اعتراف شاب روسي قتل خطيبته ومثل بجسدها.
ويواجه الشاب الروسي ديمتري لوشين، 21 عامًا، اتهامات بالقتل العمد، والتمثيل بالجثة، تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة، وذلك بعد أن قام بقتل خطيبته 45 عامًا، بطريقة بشعة، ومثّل بجثتها، تزامنًا مع يوم المرأة العالمي، وفقاً لما ذكرته صحيفة بريطانية.
ووفقًا لما ذكرته الشرطة، فإن ” ديمتري ” ضرب الضحية على رأسها أكثر من 25 مرة، وطعنها في الصدر أربع مرات، ثم قطع أذنيها، وفي التفاصيل لم يكتفِ الجاني بذلك، بل تناول أجزاء من جسدها، وشرب من دمائها.
ام البنات[ عدد التعليقات: 1424 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمد لله ع نعمة الاسلام وع نعمه العقل
الله لا يبلانا بما بلاهم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37873 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, ارهابيون مجرمون ، درجه اولى ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 12612 ] نشر منذ 3 ساعات
اهيب يا وجهه
alfahd42[ عدد التعليقات: 12612 ] نشر منذ 3 ساعات
مجرم الله لايبلانا
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21618 ] نشر منذ 3 ساعات
ذاء كبر ولدها ألله المستعان قلقل مخها وشرب دمها لو عندنا كان قلت هذا من تأثير كلمة شربوا دمك وكلمة اخترطوا مخك بس المشكله مو عندنا
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1644 ] نشر منذ 3 ساعات
اهب ياذا اول ما بدا بالاذان 😅😅
alfahd42[ عدد التعليقات: 12612 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15350 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه
الأذان بسيطه يمكن صغار وقطعها ع السريع 😣
بس وش يحس فيه لما أعجبه طعم مخها ومقلي بعد وعععع الحمد لله الذي عافانا 😅
alfahd42[ عدد التعليقات: 12612 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههه
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1644 ] نشر منذ 2 ساعتين
حيا الله الاخت دآنههههه🌸🌸
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5943 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههه😊الله يصيبك ماكل مخها😈وتقول حلو😁😢😷
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21618 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههه
همس~[ عدد التعليقات: 863 ] نشر منذ 2 ساعتين
😱😱😱
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15350 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يبقيك ويحفظك والجميع🍃🌸😊
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5943 ] نشر منذ 59 دقيقة
شكله مكشن المخ ومبهره عشان كذا لذله😂😂😂😊
محمد البركوكي[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 48 دقيقة
اعجبني كثيرا مخها المقلي << يابقعاء