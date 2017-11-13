شاب روسي قتل خطيبته: أعجبني كثيرًا طعم مخها المقلي

موسكو(صدى):

” أعجبني كثيراً طعم مخها المقلي، فقمت بتجربته مرة ثانية، وبعد ذلك سكبت دمها في كأس، فقد احتجت إلى دماء لكي أشربها أثناء تناولي الطعام ” ، ما سبق كان جزء من اعتراف شاب روسي قتل خطيبته ومثل بجسدها.

ويواجه الشاب الروسي ديمتري لوشين، 21 عامًا، اتهامات بالقتل العمد، والتمثيل بالجثة، تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة، وذلك بعد أن قام بقتل خطيبته 45 عامًا، بطريقة بشعة، ومثّل بجثتها، تزامنًا مع يوم المرأة العالمي، وفقاً لما ذكرته صحيفة بريطانية.

ووفقًا لما ذكرته الشرطة، فإن ” ديمتري ” ضرب الضحية على رأسها أكثر من 25 مرة، وطعنها في الصدر أربع مرات، ثم قطع أذنيها، وفي التفاصيل لم يكتفِ الجاني بذلك، بل تناول أجزاء من جسدها، وشرب من دمائها.