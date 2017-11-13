بالصور.. أمانة الطائف تضبط 80 مخالفة خلال جولة ميدانية على 40 محلاً بالسيل الصغير

عبد العزيز القثامي(صدى):

تمكنت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف من ضبط 80 مخالفة خلال جولة ميدانية على 40 محلاً ” المطاعم والمطابخ ومراكز التموين والمغاسل والمخابز ” بالسيل الصغير شمال المحافظة.

وتضمنت المخالفات انتهاء الكروت الصحية للعاملين وتدني مستوى التهوية والذبحَ وسوء النظافة داخل المطبخ، وسوء أدوات تحضير الطعام، وتخزين وحفظ الأطعمة بشكل سيئ وإذابة المجمدات بطريقة غير صحية وتم توجيه الإنذارات والغرامات الرادعة للمخالفين.

